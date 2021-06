Le journal de 8h du mercredi 23 juin

L'actualité près de chez vous en 3 titres :



Et d’abord, les conditions de vie des malade en psychiatrie à l’hôpital de Bohars ne sont pas respectueuse des droits fondamentaux des patients. C’est la conclusion d’un rapport que relaie aujourd’hui l’UNAFAM dans le finistère.



Recréer le lien social et sortir les jeunes de la précarité par le vélo. Voilà l’objectif des ateliers proposés par l’UBO à Brest. Reportage à suivre.



Et puis, lui le vélo, il va en faire pendant trois semaines. Le breton Franck Bonnamour, 26 ans, petit nouveau sur le Tour de France, passera par chez lui lors de la seconde étape de la grande boucle.