Le journal de 8h du mercredi 31 mars

L’actualité finistérienne en 3 titres



Et d’abord cette question, quelle restrictions supplémentaire pour faire face à cette 3ème vague de covid. La fermeture des établissements scolaire au niveau national est evoqué, pas forcément une bonne nouvelle pour l’école des services de pédiatrie à Brest vous l’entendrez.



Malgré ce contexte sanitaire et économique tendu, pôle emploi anticipe la reprise de l’activité et organise une opération de recrutement dans le secteur de l’hotellerie restauration. Job dating et formations en ligne sont au programme.



La part des séniors parmis les travailleurs breton va fortement s’accroître au cours des 20 prochaines années. Résultat d’une étude de l’insee