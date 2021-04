Le journal de 8h du vendredi 16 avril

Et d’abord, la ville de Quimper souhaite devenir « ville amie des enfants ». En quoi cela consiste, qu’est ce que cela veut dire, les réponses dans un instant.



Comment assurer la continuité du service public, alors que de plus en plus d’établissements ferme leur porte, faute de moyens, et particulièrement dans les zones rurales. Dans les Côtes d’Armor, l’Etat a trouvé la parade en déployant des bus France Services, qui vont à la rencontre des habitants pour les aider dans leurs démarches.



Et puis en fin de journal, la technologie au service des personnes âgées : l’UBO a crée un casque de réalité virtuelle pour permettre à nos ainés de s’évader.