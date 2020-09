Le journal du jeudi 10 septembre

Les titres :



- Le président de la Région PACA demande au gouvernement de ne pas la re-confiner. Renault Muselier répond au président du Conseil scientifique qui a pointé du doigt hier la situation dans notre région.



- Pour se rendre au travail ou faire quelques courses, depuis la fin du confinement, nous sommes de plus en plus nombreux à enfourcher notre vélo. Reportage à Nice dans ce journal.



- Le congés paternité doit-il être étendu à 9 semaines ? C’est ce que préconise un rapport remis mardi soir au gouvernement. Cela permettrait de favoriser le développement des enfants nous expliquera le neuropsychiatre varois Boris Cyrulnik.



- De la chaleur et un peu de pluie au printemps, un bon cocktail pour la figue. Sa récolte a commencé à Solliès-Pont, dans le Var, où elle bénéficie d’une AOP. Cette année, les producteurs sont satisfaits.