Le journal du jeudi 11 mars

Les titres :



- En ce 11 mars, la France rend aux victimes du terrorisme. A Nice, une cérémonie est prévue à 16 heures sur la Colline du château. Nice, frappée deux fois en cinq ans. La dernière, c’était au sein de sa Basilique, fin octobre. Comment ses fidèles se relèvent-ils ? Reportage.



- Nice et 62 autres communes des Alpes-Maritimes de nouveau confinées ce weekend. Une décision difficile à comprendre pour bon nombre d’élus et d’habitants.



- Elles dormaient là depuis plus de 70 ans. Deux jeunes explorateurs, ont découvert, fin février des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale dans une mine abandonnée près de Brignoles, dans le Var. On vous raconte cette histoire en fin d’édition.