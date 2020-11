Le journal du jeudi 12 novembre

Les titres :



- Faut-il instaurer un couvre-feu le soir en plus confinement ? C’est ce que demande le maire de Nice, Christian Estrosi. On l’entendra.



- Entre 2 et 9 euros par jour pour se nourrir, se déplacer ou s’acheter des vêtements. Ce qu’il reste aux personnes accompagnées par le Secours Catholique dans le Var. L'association dévoile aujourd'hui son rapport annuel sur la pauvreté.



- Elle a débuté il y a un mois : la campagne de vaccination contre la grippe. Oui mais cette année, il n’y a pas assez de vaccins. Dans le Var, les pharmacies sont en rupture de stocks.



- Comment faire du sport en cette période ? Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2020 propose cette année une course adaptée au confinement et à la distanciation sociale.