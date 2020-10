Le journal du jeudi 15 octobre

Les titre :



- Les métropoles de Toulon et Nice échappent au couvre-feu annoncé hier par le chef de l’État. Pourtant, l’épidémie continue de progresser chez nous aussi d'après les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé.



- Cela concerne au moins trois agents, qui auraient du mal à justifier leurs activités. Des soupçons d’emplois fictifs au centre de gestion de la fonction publique des Alpes-Maritimes. Un élu d’opposition à Nice demande l’ouverture d’une enquête.



- Les soignats de nouveau dans la rue aujourd'hui. Un rassemeblement est prévu à Paris. Les revendications sont nombreuses explique la secrétaire de la GGT du centre hospitalier Toulon- La Seyne.



- " Le maintenir pour les jeunes artistes et le public ". Les motivations de Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles à Hyères et fondateur du festival international de mode, d’accessoire de mode et de photographie. La 35e édition débute ce soir.