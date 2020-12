Le journal du jeudi 17 décembre

Les titres :



- C’est un moment de joie pour des personnes qui n’en n’ont que trop rarement. A Nice, la Ville a organisé en début de semaine son traditionnel repas de Noël pour les SDF. Reportage dans ce journal.



- Des recrutements de professeurs, plus de considération de la part de leur ministre, les cadeaux qu’espèrent recevoir les enseignants varois pour Noël. Une dizaine d’entre eux a déposé des paquets vides hier devant l’inspection académique à Toulon. Action symbolique à l’appel du syndicat SNU-ipp.



- Pour pouvoir acheter, il faut donner de son temps. C’est l’une des particularités de ce lieu : le premier supermarché coopératif et participatif du Var ouvre ses portes ce matin à Toulon. On s’y rendra avant tout le monde.



- Sur le Vendée Globe, la galère se poursuit pour Sébastien Destremau. Déjà lâché par ses pilotes automatiques, le skipper toulonnais indique dans une vidéo que son système de barre a cassé. Le bateau est à la dérive alors que la météo s’annonce capricieuse.