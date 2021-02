Le journal du jeudi 18 février

Les titres :



- Le déficit de confiance entre les forces de l’ordre et la population ne s’explique pas seulement par les faits de violences policières. C’est en substance le message du maire de Saint-Raphaël. L’un des quatre élus locaux invités à s’exprimer à l’occasion du Beauvau de la sécurité.



- Parallèlement à cette concertation, l’État lance un vaste plan de rénovation des commissariats notamment. Celui de Toulon profite ainsi d’un petit coup de jeune. Reportage à suivre.



- Vous resterez peut-être travailler chez vous aujourd’hui. Avec la crise sanitaire, le télétravail se développe. Comment réorganiser son intérieur pour vous sentir plus à l’aise ? Des expertes niçoises en aménagement nous donnerons quelques conseils.



- En fin d'édition, nous prendrons des nouvelles d'Alexia Barrier, toujours en course sur le Vendée Globe. La navigatrice azuréenne s'est blessée en chutant sur son bateau dans la nuit de dimanche à lundi.