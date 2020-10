Le journal du jeudi 1er octobre

Les titres :



- " Nous souhaitons harmoniser les mesures avec les départements voisins " justifie le Préfet du Var.

Les bars et restaurants du département devront fermé à minuit à partir de ce soir.



- Il redoute une second vague. Le Secours populaire du Var craint de voir son nombre de bénéficiaires bondir ces prochaines semaines. Avec des personnes comme Sophia, qui ont vu leurs revenus baisser à cause de la crise sanitaire. Son témoignage dans ce journal.



- En fin d’édition, nous nous rendrons dans les cuisines de l’hôpital Lacassagne à Nice. Où le chef Jacques Rolancy a préparé de bons petits plats pour les patients, atteints de cancer.