Le journal du jeudi 22 octobre

Les titres :



- Le Var et les Alpes-Maritimes se dirigent-ils vers un couvre-feu ? Le premier Ministre apportera une réponse à 17 h. En attendant, on s’intéressera aux chiffres de l’évolution de l’épidémie. Et ils ne sont pas bons.



- Pour lui, l’évolution de la situation ne laisse que peu de doute. " Un couvre-feu serait une épreuve terrible ", estime le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. On l’entendra.



- Dans ce journal également, des témoignages d’enseignants et professeurs, réunis hier à Draguignan notamment pour rendre hommage à leur confrère Samuel Paty. Pour eux : " ce drame doit remettre la place de l’enseignant au cœur du débat".



- Puis en fin d’édition, nous serons à Roquebilière, dans la vallée de la Vésubie. Trois semaines après le passage de la tempête Alex, certains habitants ne peuvent toujours pas boire l’eau du robinet.