Le journal du jeudi 24 juin

Les titres :



- Créer un comité représentatif pour permettre à la gauche et aux écologistes de faire entendre leurs voix au Conseil régional malgré le retrait de la liste menée par Jean-Laurent Félizia pour le second tour des régionales. L’engagement de Renaud Muselier s'il est réélu.



- Nous verrons ce qu'en pense Thomas Roller, premier secrétaire fédéral du PS dans le Var.



- Dans ce journal également l’inquiétude de l'association de protection du lac de Sainte-Croix et des sites du Verdon. Son président demande plus de contrôles alors que les touristes devraient être très nombreux cet été.



- Le Hyères Football Club peut-il devenir le premier club du département ? C’est en tout l’objectif affiché par son président, un certain Mourad Boudjellal.