Le journal du jeudi 25 février

Les titres :



- À partir d’aujourd’hui, les médecins généralistes peuvent vacciner leurs patients âgés de 50 à 64 ans et qui présentent des comorbidités. Trop jeunes pour les vaccins Pfizer ou Moderna, trop âgés pour les AstraZeneca, les 65 / 74 ans doivent eux, encore patienter. Difficile à vivre pour certains, vous l’entendrez.



- Après les Alpes-Maritimes et l’agglomération de Dunkerque, le Var risque-t-il d’être reconfiné le weekend ? Si la situation épidémique se dégrade, « ce n’est pas à l’ordre du jour » assure le Préfet.



- Tous les lycéens des Alpes-Maritimes pourront-ils retourner en classe après les vacances ? C’est en tout cas le souhait du président de la Région. Pour cela, Renaud Muselier compte sur une campagne de dépistage massive dans les 55 lycées du département. Un dispositif rodé d’après Marie-Florence Bulteau Rambaud, conseillère régionale en charge de l'éducation.



- « C’est une période un peu compliquée mais on se concentre sur le terrain », assure Sébastien Taofifenua. Le pilier du RCT qui sera de la partie demain contre Bayonne. La rencontre de Top 14 maintenue malgré plusieurs cas de Covid chez les Varois.