Le journal du jeudi 29 octobre

Les titres :



- C’est l’une des grandes différences avec le premier confinement : les crèches, écoles, collèges et lycées resteront cette fois ouverts. Pas les universités. Ces dernières devront dispenser des cours à distance. Comment se préparent-elles ? Nous serons en ligne avec le président de l’université de Toulon dès le début de ce journal.



- « J’attends les dispositifs concrets qui seront mis en route ». La réaction sur notre antenne ce matin de Monseigneur Dominique Rey, Évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. A partir de lundi, les lieux de cultes « ne pourront plus accueillir de cérémonies religieuses » a annoncé le ministre de l'Iintérieur.



- Les mesures annoncées par le président de la République hier seront débattues et votées à l’Assemblée nationale et au Sénat aujourd’hui. Sont-elles suffisantes ? Le député Modem du Var Philippe-Michel Kleisbauer sera avec nous en fin d’édition.