Le journal du jeudi 5 novembre

Les titres :



- « Nice n’a pas été touchée parce que c’était Nice, mais à cause de sa proximité avec la frontière italienne ». Dans ce journal, on reviendra sur les propos de Christian Estrosi. Dans une interview à Nice Matin, le maire de Nice demande la suspension des accords de Schengen.



- Les restaurateurs, les fleuristes, les coiffeurs : eux aussi doivent pouvoir bénéficier du chômage partiel. La demande cette fois du président de l’Ordre des experts-comptables PACA.



- Ils remplacent, en quelque sorte, les poumons lorsqu’ils n’arrivent plus à faire leur travail : les respirateurs artificiels. Ils sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Des chercheurs et étudiants de l’université de Toulon ont réussi a en fabriquer avec du materiel de récupération. Reportage.