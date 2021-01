Le journal du jeudi 7 janvier

Les titres :



- La campagne de vaccination va très rapidement s'accélérer dans le Var. Le message du délégué départemental de l’Agence Régional de Santé. On l'entendra.



- Êtes-vous prêt à braver la loi et ouvrir votre restaurant dès le 1er février ? C’est en tout cas ce que propose un restaurateur du Doubs dans une vidéo qui fait le buzz. Qu’en pensent les professionnels du Var ? Reportage dans ce journal.



- C’est l’un des grands projets de ces prochaines années dans la Métropole Nice Côte d’Azur : la réalisation de la ligne 4 du tramway. On en sait désormais un peu plus sur son futur trajet. Les précisions à suivre.



- Une arrivée à La Colmniane le 13 mars prochain, veille de l'arrivée finale. " Un clein d'oeil pour les sinistrés de la tempête Alex ", explique l'organisateur du 79e Paris-Nice. Le tracé de la course a été dévoilé hier.