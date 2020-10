Le journal du jeudi 8 octobre

Les titres :



- ’Emmanuel Macron dans les Alpes Maritimes hier.

Le président de la république a rencontré les sinistrés de la tempêtes Alex.



- Un reportage sur la plage de Saint-Laurent-du-Var.

Du bois à perte de vue.

Des bénévoles et des agents municipaux nettoient les débris échoué sur la plage.

Des débris embarqué par les torrents de la Vésubie.



- "L’épreuve la plus dure du monde" selon Sébastien Destremau.

Le Vendée Globe.

Le tour du monde en solitaire part dans un mois tout pile.

Sébastien Destremau, et Clément Giraud, les deux skipper varois qui participent à la course sont dans ce journal.