Le journal du lundi 11 janvier

Les titres :



- Entre 20 et 40% du vaccin contenu dans les flacons Pfizer est aujourd'hui jeté. C'est ce qu'assure le président du Conseil d'administration du Pôle Santé Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer.



- Après les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse hier, le Var demain. Le couvre-feu est avancé à 18 heures. Une mesure qui ne fait pas l’unanimité. Dans ce journal, la réaction de François De Canson, maire de la Londe-les-Maures.



- Le couvre-feu avancé, de nombreuses activités doivent se réorganiser. A la paroisse Saint-Roch à Fréjus-Plage par exemple, les messes seront désormais célébrées à midi.



- Boire dans une paille ou un gobelet en plastique dans un bar ou restaurant à Nice, cela ne sera normalement plus possible à partir de l’année prochaine. La ville s’engage contre le plastique à usage unique. Qu’en pensent les professionnels ? Reportage à suivre.