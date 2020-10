Le journal du lundi 12 octobre

Les titres :



- 10 jours après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, quelle est la situation ? On fera le point dans une minute.



- Les tablettes et ordinateurs doivent-ils remplacer les cahiers et les manuels scolaires ? Non, ils doivent apporter une plus-value. C’est l’une des pistes de réflexion qui ressort des états généraux du numériques qui se sont tenus la semaine dernière dans l’académie de Nice. Constat et propositions dans ce journal.



- Il est plus foncé que son cousin européen et c’est le cauchemar des apiculteurs : le frelon asiatique. Alors que les abeilles se préparent à passer l’hiver, il menace la survie des ruches. Reportage dans ce journal.