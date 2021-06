Le journal du lundi 14 juin

Les titres :



- Ce sont des rouages essentiels pour assurer la bonne tenue des élections. Problème: de nombreuses villes peinent à trouver suffisamment d’assesseurs pour les départementales et régionales. A la Seyne-sur-Mer par exemple, seulement 50 sont inscrits, c'est quatre fois moins que nécessaire. Comment l’expliquer ? Nous entendrons l’adjoint aux élections de la ville dans ce journal.



- Eux aussi manquent à l’appel : les auto-tests promis par le gouvernement pour tous les adultes qui travaillent dans les écoles. Dans le Var, certaines maternelles et primaires n’auraient été livrées qu’une seule fois depuis début mai selon le syndicat FSU.



- Et en fin d’édition, rencontre avec Zoé, Hugo et Clément. Ces trois jeunes Varois se mobilisent pour dénoncer la répression chinoise contre les Ouighours.