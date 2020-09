Le journal du lundi 14 septembre

Les titres :



- Ils seront mis à disposition des entreprises implantées dans les zones d’activité de la Région : 30 000 tests sanguins, de dépistage au coronavirus. Annonce hier du président de PACA, Renault Muselier, au micro de RTL.



- Lui était l’invité du 3 questions A ce matin. L’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon demande aux Chrétiens de s’engager davantage et notamment en politique. Comment le vivent ceux qui ont franchi le pas ? Témoignages dans ce journal.



- Il faut sauver Renaud le renardeau et ses congénères. Un collectif du Revest-les-Eaux, dans le Var, a lancé une pétition pour faire interdire la chasse aux renards dans le département. Vous l’entendrez, tout est né d’une rencontre pendant le confinement.



- Et en fin d’édition, l’émotion de Mathieu Bastareaud. L’ex-toulonnais était de retour pour la première fois au stade Mayol hier avec le Lou Rugby. Le RCT s'est imposé 36 à 14.