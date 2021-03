Le journal du lundi 15 mars

Les titres :



- Permettre aux jeunes de trouver un emploi. L’objectif du nouveau dispositif « 1 parrain 1 emploi » lancé par la Région et Pole emploi. Reportage dans ce journal.



- Il peut accueillir jusqu’à six sans-abris, trois jours par semaine. Dans ce journal également, reportage à l’Abri de l’archange, à Saint-Raphaël. Plus qu’un centre d’hébergement, il se veut comme un véritable lieu de vie.



- Développer le train pour désengorger la vallée du Paillon. La proposition des élus du Rassemblement National de la Trinité, parmi lesquels Virginie Escalier, on l’entendra.