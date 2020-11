Le journal du lundi 16 novembre

Les titres :



- Un témoignage à la une de ce journal. Celui d’une jeune femme, victime de violences conjugales. Frappée par son mari pendant plus d’un an, elle a réussi à dire stop au printemps dernier, lors du premier confinement.



- « Se rassembler pour la messe est primordial ». Le message des Catholiques réunis hier devant la Basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le président des Associations Familiales Catholiques de Nice dans ce journal.



- Prévenir les habitants en cas de risque d'inondation ou d'incendie. Le but du système d'alerte lancée à Brignoles. Comment fonctionne-t-il ? Les explications d'Yves Pulici dans un instant.



- Déterminer de quelles couleurs étaient les murs de la chapelle Notre-Dame-du-Peuple à Draguignan lors de son ouverture, il y a 500 ans. Le but des études menées ces dernières semaines afin de restaurer le plus fidèlement possible l’édifice.