Le journal du lundi 17 mai

Les titres :



- Dernier jour pour déposer les candidatures pour les régionales.

Pour ceux qui l'ont déjà fait comme Renaud Muselier, Thierry Mariani et Jean-Laurent Félizia, il y a un point commun.



- Nous l’appelons "le diamant".

Il accueillera dans un an et demi : hôtels de luxe, restaurants et théâtre.

Dans ce journal nous vous dévoilerons à quoi va ressembler la façade du complexe Iconic de Nice.



- Nous découvrirons un maillot de bain éco-responsable.

Ils s'appellent Posidonie et ils sont conçus à Toulon.