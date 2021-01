Le journal du lundi 18 janvier

Les titres :



- Ils sont pour l’instant réservés aux plus de 75 ans et aux personnes à haut risque. Sept centres de vaccination ouvrent ce matin dans le Var. Dans les communes rurales, pas de vaccinodromes mais des bus de vaccination. Ils iront à la rencontre des habitants comme nous l’expliquera le Préfet du Var.



- Ce sera un peu comme les jardins de Babylone mais à Toulon.

Dans ce journal, on fera le point sur le projet d’Institut de Formation Public Varois des Professionnels de Santé. Cette école de soignants sortira de terre en 2023.



- Vous en avez certainement entendu parlez, vous vous êtes même peut-être lancés le défis du Dry January : cela consiste à ne plus boire d’alcool pendant un mois. Arrêter, si cela est bénéfique pour le corps, ce n’est pas forcément facile à faire comprendre. Vous entendrez le témoignage d'une varoise.



- Et en fin d’édition, les explications de Sébastien Destremau. Le skipper toulonnais a décidé samedi de se retirer du Vendée Globe.