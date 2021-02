Le journal du lundi 1er février

Les titres :



- « Une consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles » . Malgré l’avertissement du Premier ministre, certains restaurateurs ont décidé d’ouvrir ce midi pour protester contre leur fermeture.

Rencontre dans ce journal avec les gérants d’une crêperie près de Toulon.



- Une initiative qui n’est pas du goût de l’Umih, le syndicat des cafetiers et restaurateurs. On entendra son vice-président dans les Alpes-Maritimes.



- Elles ne cessent d’augmenter ces dernières années : les agressions envers les sapeurs-pompiers . Dans ce journal également, le témoignage d’un soldat du feu varois, menacé lors d’une intervention.



- C’est une question qui fait débat depuis plusieurs années : comment résoudre le problème de la surpopulation carcérale ? Dans les Alpes-Maritimes, les élus LR proposent au Premier ministre et au ministre de la Justice de doubler la capacité de la maison d’arrêt de Grasse. « A eux de saisir ou non cette proposition » estime désormais le maire de la ville, on l’entendra.