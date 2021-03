Le journal du lundi 29 mars

Les titres :



- Faut-il vacciner les étudiants en priorité ? C’est ce que demande le président du l’Université de Toulon, afin de faciliter leur retour en classe. On l’entendra.



- Eux aussi réclament un accès prioritaire à la vaccination : les œnologues. Comment évaluer un vin quand on perd le goût et l’odorat ? C’est ce qui est arrivé à Nathalie Pouzalgues, œnologue pour le centre du rosée à Vidauban, dans le Var. Son témoignage dans ce journal.



- Dans ce journal également, reportage dans les Allées du Chateau, à Solliès-Pont, dans le Var. Un nouvel écoquartier. Un projet immobilier pensé pour mieux respecter l’environnement.