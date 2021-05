Le journal du lundi 3 mai

Les titres :



- A moins de deux mois du premier tour des régionales, Les Républicains plus divisés que jamais. En cause : l’annonce d’une alliance entre Sophie Cluzel, ex-tête de liste Lrem et Renaud Muselier, président sortant.



- Si vous devez vous déplacer à plus de 10 kilomètres de chez vous, plus besoin d’attestation depuis ce matin. Ce lundi marque la première étape du déconfinement. De quoi réjouir de nombreux Toulonnais, vous l’entendez.



- Si vous habitez à Beaulieu, Villefranche ou Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous pourrez bientôt louer un Vélobleu pour partir en balade. La Métropole Nice Côte d’Azur va étendre son offre, comme nous l’expliquera son président.