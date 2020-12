Le journal du lundi 7 décembre

Les titres :



- Emmanuel Macron souhaite leur généralisation d’ici juin prochain. A La Garde, dans le Var, tous les policiers municipaux seront équipés d’une caméra-piéton dès la fin de l’année. Annonce de son maire. Testé depuis plusieurs mois, ce dispositif fait l’unanimité.



- Elle craignait une baisse cette année : la Banque alimentaire du Var enregistre finalement une hausse de 12 % des dons lors de sa collecte annuelle. "De quoi répondre à une demande toujours plus grande, notamment des étudiants", alerte son président.



- 150 000 colis y sont traités chaque jour en ce moment. Dans ce journal, on vous emmène également dans la plateforme colissimo “Côte d’azur”. Elle est installée aux Arcs, dans le Var.



- Lui en est bien loin du Var. En fin d’édition, on prendra des nouvelles de Sébastien Destremau. Le skipper toulonnais engagé sur le Vendée Globe. Il naviguera bientôt sur l’océan Indien.