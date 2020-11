Le journal du mardi 10 novembre

Les titres :



- « Il n'y a pas de ralentissement de la croissance du virus pour l’instant ». Au contraire, « la circulation s’accentue depuis deux semaines dans notre région ». Le constat dressé hier par l’Agence Régionale de Santé PACA. Conséquence : les hôpitaux sont sous tension. Le témoignage d’une aide-soignante varoise dans ce journal.



- Le virus qui inquiète aussi les enseignants et professeurs. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans le Var à l’appel de plusieurs syndicats. Ils réclament le dédoublement des classes en primaire et au collège également.



- Elle a duré neuf jours et a mobilisé 24 scientifiques. Dans ce journal, on s’intéressera également à la mission Sealex. Son but : comprendre comment les sédiments emportés par les flots lors de la tempête Alex se sont dispersés en mer. Cela doit permettre de mieux comprendre ces phénomènes extrêmes.



- La 5 G pourrait faire son apparition à Nice d’ici le premier semestre de l’année prochaine. Annonce de Christian Estrosi, le maire.