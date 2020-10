Le journal du mardi 13 octobre

Les titres :



- Le Conseil départemental du Var vote ce matin une hausse de son budget solidarité pour faire face à l’augmentation des demandes de RSA. Plus 7 % dans le département. 18 dans les Alpes-Maritimes.



- Les mesures anti-covid prolongées dans le Var et les Alpes-Maritimes. Décision des Préfets hier.



- Les professionnels de santé appellent eux les seniors et les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe, mais pas seulement. C'est ce que nous dira le docteur Richard Chemla, médecin et adjoint au maire de Nice. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute aujourd'hui.



- Des bergers et des moutons évacués hier. Un pan de montagne menace de s’effondrer dans la Vallée de la Tinée. 11 jours après le passage de la tempête Alex.



- Reportage à la Valette-du-Var où chaque élève scolarisé aura bientôt son arbre. 2 000 seront plantés pour senseibiliser les enfants à l'énvironnement.