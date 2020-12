Le journal du mardi 15 décembre

Les titres :



- Plus besoin d’attestation en journée, couvre-feu à 20 heures, les principaux changements liés à la sortie du confinement. A partir d'aujourd'hui, les règles sont aussi assouplies dans les Ehpads. Les familles peuvent de nouveau se rendre dans les chambres de leur proche. Une bonne nouvelle pour Armelle qui rend régulièrement visite à sa grand-mère. Vous entendrez son témoignage.



- Ça c’est une mauvaise nouvelle en revanche. Attendue pour le 18 janvier prochain, la réouverture de ligne de train entre Breil-sur-Roya et Tende pourrait être repoussée de plusieurs semaines. En cause : l’affaissement d'un pont sur lequel passe cette ligne.



- Ils sont bien déterminés à se faire entendre. Une centaine de salariés des Cnim à la Seyne-sur-Mer a organisé une nouvelle action hier. Reportage à suivre.



- Dans ce journal également, le Capitaine de Vaisseau Nicolas Rossignol. Le porte-hélicoptères Dixmud est rentré à Toulon hier après deux fois de mission dans le golfe de Guinée.