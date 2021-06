Le journal du mardi 15 juin

Les titres :



- La gauche et les écologistes peuvent-ils être absents six ans de plus dans l’hémicycle régional ? Nous verrons ce qu'en pense leur chef de file, Jean Laurent Felizia, dans ce journal.



- Pour le président de l’association ADS15, " rien n’a été fait " pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise. Il y a 11 ans jour pour jour, de terribles inondations faisaient 25 morts et un milliard d’euros de dégâts dans l’Est Var.



- Construire un effectif moins dépendant des internationaux et avoir " plus d’exigence avec certains joueurs qui se regardent le nombril ". La recette du Rugby Club Toulonnais pour retrouver les sommets la saison prochaine.