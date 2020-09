Le journal du mardi 15 septembre

Les titres :



- Le port du masque désormais obligatoire dans certains secteurs de la Seyne-sur-Mer et Carqueiranne dans le Var. Dans les Alpes-Maritimes, les " débits de boisson " doivent désormais fermer à 23 heures dans certaines villes.



- L’usage des caméras-piétons sera généralisé le 1er juillet prochain. Annonce hier du ministre de l’Intérieur hier. S’il se dit favorable à cette mesure, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police du Var prévient : il attend du bon matériel.



- Pourra-t-on toujours acheter un billet de train en gare de Saint-Laurent-du-Var ? Les guichets pourraient bientôt fermer selon un élu d’opposition. De son côté, la SNCF ne confirme pas, mais ne dément pas non plus.



- Et en fin d’édition, on se rendra également à Fréjus où le Musée des Troupes de Marine fait peau neuve. Ces travaux doivent lui permettre de dévoiler une plus grande partie des 23 000 pièces de sa collection.