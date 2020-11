Le journal du mardi 17 novembre

Les titres :



- Sommes-nous en train d’atteindre le pic de la seconde vague de Covid-19 ? Les taux d’incidence et de positivité aux tests sont restés stables lors de la semaine écoulée dans le Var et les Alpes-Maritimes. C’est ce qui ressort des chiffres publiés hier par l’Agence Régionale de Santé.



-Faut-il redoutée une pénurie de personnels de santé à l'issue de la seconde vague ? Le risque existe bel et bien prévient la CGT du Var.



- Que la mairie prennent en charge les loyers des commerces fermés en novembre et en décembre. La demande des élus écologistes de Nice. Il y en aurait pour un peu plus de 30 millions d’euros d’après leurs calculs.



- Et puis le combat des habitants et de la maire de La Motte, dans le Var contre la démolition de leur gare. Un lieu qui a servi de décors à plusieurs films dont le Corniaud et auquel ils sont particulièrement attachés.