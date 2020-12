Le journal du mardi 22 décembre

Les titres :



- Cela représente plus de deux millions de Français. 16 % des 65 ans et plus seront seuls cette année à Noël selon un sondage IFOP. Comme Nicolle, une Toulonnaise de 68 ans. Son témoignage dans ce journal.



- Pour lutter contre cet isolement, Les Petits Frères des Pauvres organisent cette année encore des Réveillons solidaires. Nous serons avec le directeur régional de l’association.



- Tous les bénéfices seront reversés au fonds de solidarité géré par le Département des Alpes-Maritimes. Ce dernier a présenté hier sa chanson "Nos Vallées". Vous l'entendrez, de nombreuses personnalités ont répondu présent.