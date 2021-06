Le journal du mardi 22 juin

Les titres :



- Troisième du premier tour des élections régionales dimanche, Jean-Laurent Félizia, candidat du Rassemblement écologique et social, annonce finalement son retrait.



- Cette décision change évidement tout en vue du second tour. Réaction dans ce journal de la tête de liste varoise de la liste de Renaud Muselier.



- Ils réclamaient des renforts aux urgences pour faire face à la fréquentation déjà « digne d’un mois de juillet ». A l’hôpital Sainte-Musse de Toulon, les syndicats obtiennent gain de cause. De quoi satisfaire la secrétaire général CGT du CHITS.



- C’est comme si la mer les avaient emportés ici après une tempête. L’œuvre du Japonais Tadashi Kawamata, composée de sept bateaux, pourrait-elle rester plus longtemps que prévue devant le Musée de la Marine à Toulon ? Tout dépend des Toulonnais répond l’artiste.