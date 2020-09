Le journal du mardi 22 septembre

Les titres :



- Le protocole Covid allégé dans les maternelles et primaires à partir de ce matin. Pour qu’une classe ferme, il faut désormais trois élèves testés positifs, contre un jusqu’à présent. Qu’en pensent les parents ? Reportage dans ce journal.



- " Il est préférable que l’école continue de tourner pour que les élèves continuent d’apprendre ", estime de son côté Olivier Millangue, recteur d’Académie du Var.



- « Vous avez le rythme dans la peau », « Vous y êtes presque ! », « Soyez fiers, vous êtes au top ». Vous les avez peut-être lu. Ces messages inscrits dans les escaliers du métro à Nice. Le but : nous inciter à marcher davantage. Comme nous le dira le président de la régie Lignes d’Azur.



- Et en fin de journal, l’hommage de Monseigneur Dominique Rey, l’éveque du diocèse de Fréjus / Toulon à son ami Michael Lonsdale. L’acteur, connu notamment pour son rôle dans des Hommes et des Dieux, est décédé hier à 89 ans.