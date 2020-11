Le journal du mardi 24 novembre

Les titres :



- Elles n’ont pas eu a attendre le discours d’Emmanuel Macron ce soir. Mais les stations de ski ne sont pas plus avancées. " La question d’une possible ouverture pour les vacances de Noël sera tranchée d’ici 10 jours ", a indiqué hier le Premier ministre. Sur place, on se prépare déjà, vous l'entendrez.



- Vous profiterez peut-être des vacances de Noël pour préparer votre crèche. Pour nous permettre d’acheter des santons, le président de la Région demande la réouverture des marchés de plein air. Pour Renaud Muselier, " on ne choisit pas son santon sur internet ".



- Et pourtant, on peut naviguer toujours plus vite. En tout cas à Nice. Première ville 5G de France. Même si pour l’instant, cette technologie n’est pas accessible pour tout le monde.



- 7% des emplois créés par le projet d'élargissement de l'A 57 à l'entrée Est de Toulon seront réservés à des personnes éloignés du marché de l'emploi. C'est que prévoit la convention signée hier entre la société Escota et Pôle Emploi notamment.