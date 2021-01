Le journal du mardi 26 janvier

Les titres :



- Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée d’après nos informations. Ce matin, on revient sur cette affaire de cérémonies religieuses potentiellement trompeuses célébrées au crématorium de la Seyne-sur-Mer.



- « Ils ont probablement déjà des solutions » estime le député Lrem des Alpes-Maritimes Loic Dombreval. A l’origine de la proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Elle pourrait remettre en cause l’avenir de Marineland à Antibes.



- Des rassemblements à Toulon, Nice ou Draguignan. Les enseignants invités à manifester aujourd’hui à l’appel de plusieurs syndicats. Cet appel sera-t-il suivi ? David Giraud, représentant du FSU dans l'Est Var, craint une certaine résignation.