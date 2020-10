Le journal du mardi 27 octobre

Les titres :



- Les commerces non indispensables pourraient fermer à Nice si la situation sanitaire ne s’améliore pas. Un confinement économique nous expliquera Christian Estrosi.



- Le Covid 19 qui menace les fêtes de fin d’année. La grande crèche provençale de la Garde-Freinet est elle déjà annulée. Décision prise à contrecœur par son organisateur. Elle aurait eu un sens encore plus fort cette année pour Maxime Coudou.



- Les vallées de la Roya et de la Vésubie de nouveau frappées par les intempéries hier. Elles ont fait de nouveaux dégâts.