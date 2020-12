Le journal du mardi 29 décembre

Les titres :



- Un couvre-feu plus strict, des contrôles aux frontières et un démarrage plus rapide de la campagne de vaccination : les propositions du maire de Nice pour lutter contre le regain de l’épidémie de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes.



- « Le pire peut arriver à tout moment, c’est ce qui fait la difficulté mais aussi la grandeur de leur métier ». L’hommage du Préfet du Var hier aux trois gendarmes tués la semaine dernière dans le Puy-de-Dôme.



- C’est la priorité de 2021 pour 34 % des Provençaux d'après le baromètre sport santé FFEPGV / Ipsos : reprendre le sport de façon régulière. Et vous, est-ce aussi votre priorité ? On vous a posé la question.



- Nager dans l’eau glacée permet-il de renforcer le système immunitaire ? C’est l’une des questions que vont étudier les scientifiques qui l’accompagnent dans son projet. L’apnéiste Niçois Arthur Guerin-Boëri se lance dans un nouveau défi : parcourir 102 mètres, sans respirer et sans combinaison, sous la glace.