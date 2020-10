Le journal du mardi 29 septembre

Les titres :



- Les restaurateurs des Alpes-Maritimes obtiennent gain de cause. Le Préfet les autorise à rester ouvert jusqu’à minuit et demi. Contre 22 heures pour les bars. Une mesure satisfaisante pour le président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du département.



- Les bateaux de la Corsica ferries n’ont qu’un impact très limité sur la pollution de l’air autour du port de Toulon. C’est ce qui ressort des données de l'Association de surveillance de la qualité de l'air dans notre région. "Ces résultats sont à nuancer " concède le directeur d'AtmoSud.



- Jupe, débardeur ou croq top, au lycée Dumont d'Urville, à Toulon, des professeurs invitent leurs élèves à s’habiller comme ils l’entendent. Ils ont même organisé une journée d’action hier. Reportage dans ce journal.