Le journal du mardi 30 mars

Les titres :



- C’est un indicateur de la progression du virus dans le Var. Ce weekend, le nombre d’appels de la cellule de Contact tracing a augmenté de 16 % dans le département. Repartage dans ce journal.



- Pour soutenir ses commerces non essentiels Antibes prend un arrêté pour permettre aux boutiques de vêtements notamment de vendre t-shirts ou pantalons sur le trottoir.



- Elles servent à héberger les pilotes et personnels navigants d’Air France : les bases de province de Nice, Marseille et Toulouse vont-elles fermer ? « Aucune décision n’a été prise » assure Air France. Mais des discussions sont prévues avec les syndicats reconnaît la compagnie.