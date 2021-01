Le journal du mardi 5 janvier

Les titres :



- Les bars et restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. C’est une information de nos confrères de RTL. Un nouveau coup dur pour la profession. Mais vous l’entendrez, certains gardent quand même le sourire. Reportage à l’Auberge des 2 Pins, à la Motte.



- C’est le sujet de ce début d’année : la campagne de vaccination. Trop lente dénoncent de nombreux élus, qui proposent l’ouverture de centre de vaccination pour accélérer le processus. Comme Didier Brémond, maire de Brignoles.



- C’est l’un des symboles de la Côte d’Azur. Mais connaissez-vous l’histoire du mimosas ? On s’y intéressera en fin de journal. Tous les jours en janvier et février, l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule organise des randonnées à la découverte de cet arbre.