Le journal du mardi 6 octobre

Les titres :



- 315 millions d’euros : le coup des dégâts estimé par un cabinet d’expertise pour les bâtiments détruits et les routes et les ponts emportés par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes.



- Si les recherches de disparus se poursuivent en même temps que les opérations de nettoyage, la question de la reconstruction se pose déjà. Un véritable casse-tête en perspective pour le maire de Breil-sur-Roya. Vous l'entendrez.



- Le 6 octobre, c’est la journée nationale des aidants. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage de Christian. Ce Seynois s’occupe de sa femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 6 ans.



- Et en fin d’édition, la réaction de Fiona Ferro : " Je suis fier de mon attitude ". La Valbonnaise malheureusement éliminée hier en 8e de finale de Roland Garros.