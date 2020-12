Le journal du mardi 8 décembre

Les titres :



- Il y avait des sourires et de la joie de retrouver son chez soi. Ses copines aussi. Hier, sept résidents de l’Ehpad de Saint-Martin-Vésubie sont rentrés chez eux. Un peu plus de deux mois après leur évacuation, consécutive au passage de la tempête Alex. Reportage dans ce journal.



- Dans ce journal également, député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. Il se dit confiant. Le Conseil d’État devrait se prononcer dans la journée après le recours déposé par plusieurs élus et professionnels de la montagne pour demander l’ouverture des remontées mécaniques.



- L’auteur présumé de l’attentat de la Basilique de Nice mis en examen et placé en détention provisoire. Annonce du parquet national antiterroriste.



- Des casques, des bottes ou des radios VHF, des objets qui ont permis de sauver des vies. La SNSM les met en vente à partir d’aujourd’hui sur le site Le Bon Coin afin de récolter des fonds.