Le journal du mardi 8 juin

Les titres :



- Plus de 500 millions d’euros pour aider à la reconstruction des vallées sinistrées par la tempête Alex. L’engagement d’Emmanuel Macron hier. Le président de la République l’a annoncé lors d’une réunion avec les élus. Réaction de la députée LR de la circonscription des vallées de la Tinée et de la Vésubie, Marine Brenier à suivre.



- A l’occasion de la journée mondiale des Océans, reportage dans ce journal sur la Mission Océan. Un programme porté par la fondation Dassault Systèmes, l’Ifremer et le Ministère de l’éducation. Objectif : sensibiliser des collégiens ou lycées sensibles aux questions environnementales.



- Enfin, c’est une étude alarmante que publie la Tour du Valat. D’après le centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, les populations de vertébrés du bassin méditerranéen ont baissé de 20 % entre 1993 et 2016 . Cela concerne de nombreuses espèces de poissons endémiques. On y revient dans un instant.