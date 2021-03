Le journal du mercredi 10 mars

Les titres :



- Les vétérinaires pourront-ils vacciner contre le Covid 19 ? C’est ce que propose le député Lrem des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval. On l'entendra.



- Prédire les cas graves de Covid-19 : ce serait désormais possible. Cela grâce à un test sanguin. Les explications du Dr Laurent Boyer, chargé de recherche Inserm au Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire dans ce journal.



- Un quart dit être arrivé dans la rue à la suite d’une rupture familiale. A Nice, le nombre de SDF aurait doublé en un an. C’est ce qui ressort d’un sondage mené par différentes associations. On y revient dans un instant.



- Elles devraient accueillir des « expositions temporaires d'envergure nationale ». A Draguignan, les anciennes archives départementales ont été totalement réhabilitées. Reportage à suivre.