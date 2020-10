Le journal du mercredi 14 octobre

Les titres :



- Comment évolue l’épidémie de Covid 19 dans le Var ? Le point dès le début de ce journal. Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures lors de son intervention télévisée ce soir.



- Dans ce journal également, on s’intéressera à un phénomène qui inquiète le monde agricole : l’accaparement de terres par des grandes sociétés ou des fonds de pension. Vous l’entendrez, cela pose plusieurs problèmes.



- L’objectif : protéger les herbiers de posidonie. Le mouillage des bateaux de 20 mètres et plus désormais réglementé dans les Alpes-Maritimes par un arrêté du préfet maritime de la Méditerranée. On l’entendra.